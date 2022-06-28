Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Часть замороженных активов ЦБ Афганистана может быть использована властями страны для ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в ночь на 22 июня и погубившего более тысячи человек, пишет 28 июня The Washington Post.

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Американское руководство занимается этим вопросом вместе с представителями афганских властей. Вашингтон и Кабул уже обсудили механизм, который позволит применить нужным образом часть замороженных активов.

Важно, подчёркивают американцы, чтобы средства пошли на гуманитарные нужды, а не какие-то, выгодные исключительно талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Размороженные средства будут находиться в ведении стороннего трастового фонда.

Напомним, после госпереворота в Афганистане в 2021 году, когда к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США заморозили активы афганского ЦБ, чтобы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остался без финансирования.

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