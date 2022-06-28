Нью-Йорк, США, , 21:10 — REGNUM Известный рэп-исполнитель French Montana (Карим Харбуш) представил видео на сингл Rushmore Pack. Об этом сообщил портал Revolt 28 июня.

French Montana Кадр из клипа Rushmore Pack

Опубликованное видео состоит из фрагментов общения артиста с поклонниками, а также его прогулки по улицам Нью-Йорка (США). Стоит отметить, что Rushmore Pack стал уже четвёртым видеоклипом French Montana за последние несколько недель.

Напомним, 24 июня 2022 года French Montana представил новый альбом под названием Montega. Пластинка выполнена при участии продюсера Harry Fraud (Рори Уильям Куигли).

Читайте ранее в этом сюжете: Майкл Джексон и рэпер 2Pac могли выпустить совместную песню