Нью-Йорк, США, 28 июня, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Известный рэп-исполнитель French Montana (Карим Харбуш) представил видео на сингл Rushmore Pack. Об этом сообщил портал Revolt 28 июня.

Кадр из клипа Rushmore Pack French Montana

Опубликованное видео состоит из фрагментов общения артиста с поклонниками, а также его прогулки по улицам Нью-Йорка (США). Стоит отметить, что Rushmore Pack стал уже четвёртым видеоклипом French Montana за последние несколько недель.

Напомним, 24 июня 2022 года French Montana представил новый альбом под названием Montega. Пластинка выполнена при участии продюсера Harry Fraud (Рори Уильям Куигли).