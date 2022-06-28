Казань, , 20:31 — REGNUM 24-летний фланговый защитник казанского «Рубина» и сборной России по футболу Илья Самошников может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Об этом 28 июня сообщило издание «РБ Спорт».

Игрок команды Зенит Малком и игрок команды Рубин Илья Самошников Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, «Рубин» потребует за трансфер защитника около 3 миллионов евро. Трансферная стоимость Самошникова, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Ильи Самошникова также заинтересован московский ЦСКА.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Илья Самошников принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и получил семь желтых карточек.

За «Рубин» 24-летний футболист выступает с 2 января 2020 года после перехода из московского «Торпедо» за 50 тысяч евро. Текущее соглашение Ильи Самошникова с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.