Париж, 28 июня, 2022, 20:27 — ИА Регнум. 24-летний опорный полузащитник «Лилля» и сборной Португалии по футболу Ренату Санчеш отказался переходить в «Милан», так как намерен продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». Об этом 28 июня сообщило издание Le Parisien.

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Ранее сообщалось, что «Лилль» запросил у «Милана» 30 миллионов евро за трансфер 24-летнего португальца. Помимо «Милана» и «ПСЖ», в подписании Ренату Санчеша также заинтересован туринский «Ювентус».

Текущее соглашение Санчеша с «Лиллем» рассчитано до конца сезона 2022/23. На данный момент трансферная стоимость португальца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

«Лилль» выкупил Санчеша у мюнхенской «Баварии» 23 августа 2019 года за 20 миллионов евро.