Ливерпуль, Великобритания, 28 июня, 2022, 20:23 — ИА Регнум. 27-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Японии Такуми Минамино стал игроком французского футбольного клуба «Монако», выступающего в Лиге 1. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

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Соглашение Минамино с «монегасками» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент трансферная стоимость вингера сборной Японии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

Такуми Минамино выступает за «Ливерпуль» с 1 января 2020 года после перехода из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» за 8,5 миллиона евро.