Манчестер, Великобритания, , 20:20 — REGNUM 28 июня пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что руководство клуба заключило с 19-летним англо-иракским полузащитником Зинедином Ибкалом новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2 2021/22 Зинедин Ибкал принял участие в семнадцати матчах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость воспитанника «красных дьяволов», по оценкам портала transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.