Манчестер, Великобритания, 28 июня, 2022, 20:20 — ИА Регнум. 28 июня пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила, что руководство клуба заключило с 19-летним англо-иракским полузащитником Зинедином Ибкалом новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2025 года.

«Манчестер Юнайтед»

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2 2021/22 Зинедин Ибкал принял участие в семнадцати матчах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость воспитанника «красных дьяволов», по оценкам портала transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.