Лондон, , 20:19 — REGNUM Письмо властей Шотландии об их намерении провести референдум о независимости осенью 2023 года будет изучено «должным образом», заявил 28 июня британский премьер-министр Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По утверждению издания, Джонсон ещё не видел выступления первого министра Шотландии Николы Стёрджен.

«Я пока не видел её выступление», — заявил Джонсон.

При этом он сообщил, что вся страна должна сосредоточиться на построении более эффективной экономики.

«В центре внимания страны должно быть построение более сильной экономики — это именно то, что мы делаем по своему плану укрепления экономики. И я думаю, что вместе мы сможем создать более сильную экономику и более сильную страну», — цитирует The Telegraph слова Джонсона.

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