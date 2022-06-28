Берлин, , 20:18 — REGNUM Следующий саммит G7 будет проходить в японском городе Хиросиме 19–21 мая 2023 г., сообщает 28 июня Kyodo.

Фумио Кисида Kantei.go.jp

Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида после завершившегося сегодня в Германии саммита Группы семи.

По словам главы правительства Японии, таким выбором участники G7 продемонстрировали намерение Токио всегда следовать целям ядерного разоружения.

Напомним, Хиросима, как и Нагасаки, является городом, который пострадал от ядерного оружия, применённого США в 1945 году.

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