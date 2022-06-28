Мюнхен, Германия, , 20:15 — REGNUM 33-летний таранный центрфорвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски хочет перейти в каталонскую «Барселону» до 12 июля, чтобы не начинать подготовку к сезону с немецким клубом.

Роберт Левандовски Fcbayern.com

Как сообщает издание Diario Sport, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта заверил польского форварда, что всеми силами пытается оформить его трансфер.

Ранее сообщалось, что «Бавария» согласилась отпустить Роберта Левандовского в «Барселону», если поступит предложение в размере 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Роберт Левандовски принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами.