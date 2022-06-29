Минск, , 00:13 — REGNUM Участие белорусских вооружённых сил в военной операции на Украине маловероятно. Это не нужно ни России, ни Белоруссии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 28 июня высказал философ Сергей Иванников.

Реактивные системы залпового огня белорусской армии President.gov.by

Сергей Иванников «Для России — это, во-первых, новые организационные проблемы, связанные с координацией войсковых соединений. При этом никто не знает, какова реальная степень подготовленности современной белорусской армии. А, во-вторых, через Белоруссию осуществляются контакты с западными бизнес-структурами, в том числе и не вполне официальные. Если Белоруссия станет полноценным участником военной операции, то все эти контакты будут свёрнуты. По этим же причинам участие в военной операции не нужно и Белоруссии»

По мнению философа, важным фактором в этом вопросе являются военные потери, которые неизбежны во время боевых действий. «Эти потери способны оказать серьёзное влияние на белорусское общество. Президент Белоруссии Александр Лукашенко станет объектом жёсткой критики. Не обязательно эта критика попадёт в местные СМИ, но Лукашенко от этого лучше не будет. Глубинное неприятие государственной политики обществом опасно для любой власти. И белорусская оппозиция, в свою очередь, эту тему будет активно эксплуатировать и повышать за счёт неё собственный рейтинг», — считает Иванников.

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При этом философ отмечает, что ситуация может измениться, если Украина начнёт активно обстреливать белорусские города и посёлки. Но и в этом случае Лукашенко не будет реагировать быстро. Такие обстрелы должны быть по-настоящему массированными и регулярными, а не единоразовыми. Только тогда президент Белоруссии будет вынужден реагировать соответствующим образом.

«Сам сценарий, при котором Украина предпримет такие действия, выглядит иррациональным, но украинское руководство действует в соответствии с принципом «невозможное — возможно». В любом случае это может случиться лишь в финальной стадии военной операции. Будем надеяться, что этого не произойдёт», — резюмировал Иванников.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания СНБО приказал убедиться в боеготовности ВСУ на границе с Белоруссией на случай, если будут происходить «повторные вызовы для Украины».