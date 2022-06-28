28 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили статью в американском издании The Hill, в которой проводится параллель между современной внешней политикой США и действиями гитлеровской Германии во время Второй мировой войны.

Артур Савин, , 20:20 — REGNUM Материал американского издания The Hill, согласно которому председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман считает, что попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, который проиграл войну, ввязавшись в борьбу на два фронта, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 июня в социальной сети «ВКонтакте».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Фатальной ошибкой Гитлера было нападать на СССР. И похоже, что современные политики могут наступить на те же грабли», — подозревает Ольга А.

Гитлер

Многие пользователи были рады увидеть, что ведущие американские издания начинают рассказывать обществу правду о нацистской сущности Соединённых Штатов Америки.

«Ну вот! Пошли наконец-то нормальные оценки действий администрации Байдена. Нацистская сущность политики руководства США становится всем уже столь очевидной, что ведущие издания пишут об этом без задней мысли. Все уже понимают, что Америка — новая нацистская Германия. Многие уже успели адаптироваться», — уверен Михаил Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что президент США Джозеф Байден, очевидно, пытается стать круче Гитлера, которому не удалось сломить Советский Союз.

«Байден, как и Гитлер, были полностью уверены в том, что именно они самые исключительные и что им все обязаны в этом мире. Неудивительно, что судьба этих личностей стала переплетаться, несмотря даже на временной разрыв», — написал Алексей Ф.

Часть людей полагает, что подобные материалы на самом деле являются тревожными звоночками, потому что в ответ на действия США, которые роднят это государство с гитлеровской Германией, не поступает никакой адекватной реакции со стороны общества.

«И никто почему-то не заметил, что США без зазрения совести, не опасаясь последствий, признают, что ведут войну с Россией и Китаем. Видимо, это что-то другое, и это понимать надо», — пишет Елена К.

Ряд пользователей указывает на то, что Америка не хочет захватывать пространства, а хочет, наоборот, чтобы по всему миру царило безвластие.

«Всё-таки аналогия в этом случае, как, собственно, и всегда, в достаточной мере хромает. Всё-таки Гитлер вёл сугубо захватническую войну, а США пытаются посеять хаос на всей планете. Инструменты и цели сильно отличаются. Но схожесть всё-таки есть: пока США боролись с одним только Китаем, они вытягивали эту войну, но когда они открыли второй фронт против России — тут же у них всё посыпалось», — подметил Михаил В.

Нашлись и те, кто считают, что, в отличие от нацистов времён Гитлера, современные американцы не готовы умирать за человеконенавистнические идеалы.

«Штатам нужны деньги, а не война. Война — это лишь один из инструментов. Как только начнётся война, они тут же в штаны наложат, в первые же сутки, как только увидят в небе ракеты. Там экономисты неглупые сидят, им невыгодно воевать на своей территории или на чужой, но своими руками», — указывает Андрей Ц.

«Штаты всегда использовали чужие руки, чтобы проливать кровь, и неважно, что это — террористы или любая другая страна с купленным президентом. Они готовы на всё, чтобы навести разруху и заработать на войне», — считает Александра Н.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 28 июня американское издание The Hill опубликовало материал, согласно которому председатель консалтинговой организации Killowen Group Харлан Ульман считает, что попытки США проводить враждебную политику одновременно против России и Китая напоминают стратегию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, который проиграл войну, ввязавшись в борьбу на два фронта.