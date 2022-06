Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Известный певец Майкл Джексон и рэпер 2Pac (Тупак Амару Шакур) могли записать совместный сингл. Об этом сообщил портал HipHopDX 28 июня.

Майкл Джексон Casta03

Так, в 1996 году Джексон мог стать гостем в посмертном альбоме рэпера под названием The Don Killuminati: The 7 Day Theory, однако певец решил отказаться от этой идеи. Причиной отказа музыканта стало уважение к конкуренту 2Pac — The Notorious B. I. G, с которым он уже записывал совместную песню.

Напомним, 2Pac скончался 13 сентября 1996 года в результате вооружённого нападения. Майкла Джексона не стало 25 июня 2009 года из-за передозировки обезболивающего.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Travis Scott намекнул на возможную презентацию нового альбома