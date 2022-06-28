Вашингтон, , 20:01 — REGNUM В рамках трансляции Nintendo Direct Mini компания Square Enix анонсировала игру Harvestella, которая представляет собой смесь ролевой игры и симулятора фермы. Трейлер был опубликован 28 июня на портале GamesRadar.

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Журналисты охарактеризовали этот проект как нечто среднее между Stardew Valley, Final Fantasy и Animal Crossing. В ролике Square Enix показала разные локации и игровой процесс, в том числе боевую систему. Релиз игры состоится на Nintendo Switch и ПК (Steam) 4 ноября 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках Nintendo Direct Mini также показали трейлер Return to Monkey Island. Реализацией нового проекта популярной франшизы занимается автор первых двух игр серии Рон Гилберт.

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