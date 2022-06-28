ИА REGNUM, 28 июня 2022, 19:58 — REGNUM Уважаемый Александр Сладков рассказал сегодня, что в обеспечении мобилизованных в Донбассе есть сдвиги. В том смысле, что современных средств индивидуальной бронезащиты — бронежилетов и касок у резервистов ДНР и ЛНР по-прежнему как не было, так и нет, но вот вместо винтовок Мосина (образца 1891/1930 гг.!) и карабинов Симонова (принят на вооружение в СССР в 1949 г.!) резервистам уже выдают автоматы Калашникова.

Ремонтные работы
Ремонтные работы
Василий Иванов ИА REGNUM

Завидуем стойкости и оптимизму Александра Сладкова — упоминание винтовок Мосина в приложении к современной войне у нас вызывает оторопь. А учитывая 4 месяца с начала спецоперации — оторопь в квадрате. Но уважаемому военкору Сладкову гораздо легче, чем нам. Он — в Донбассе, реально воюет и помогает всем: резервистам ДНР и ЛНР, российской армии, нам всем — давая жизненно важную информацию. Мы же — в столице нашей родины Москве, где мало что напоминает о СВО, как будто ее и нет. А если что и напоминает, то так, что сразу становится дурно и всякий оптимизм улетучивается.

Вот, например, по всей Москве развесили рекламу «Слава Героям России». Казалось бы, хорошо. Однако это ведь просто реклама, ничего личного. Поэтому реклама с героями ротируется на одних и тех же билбордах с другой рекламой — собачьего корма, нижнего белья, крема от прыщей. А что такого?

Или вот настало лето — и по всей Москве снова, как все последние годы, начали перекладывать плитку, заменяя новую на еще более новую — спасибо мэрии за это. Перекладывание плитки из пустого в порожнее — это важнейшее, коронное дело мэрии Москвы. Просто перетекание денег из кармана в карман — ничего личного.

Ремонтные работы
Василий Иванов ИА REGNUM
Ремонтные работы
Василий Иванов ИА REGNUM
Ремонтные работы
Василий Иванов ИА REGNUM
Ремонтные работы
Василий Иванов ИА REGNUM
Ремонтные работы
Василий Иванов ИА REGNUM
Ремонтные работы
Василий Иванов ИА REGNUM
Ремонтные работы
Василий Иванов ИА REGNUM
Ремонтные работы
Василий Иванов ИА REGNUM
Ремонтные работы
Василий Иванов ИА REGNUM

Благодаря подобным московским «практикам» каждый москвич гарантированно не чувствует себя на Родине, живет, «под собою не чуя страны». И оптимизма это не добавляет. Добавляет совсем других, довольно темных чувств. И возникает вопрос: а это всё точно надо делать именно так и именно сейчас? В этом году плитка — это точно самое важное? Вот, например, в армии ДНР и ЛНР солдатам не хватает современных бронежилетов и касок — они воюют незащищенными. Почему-то кажется, что денег, которые потратят летом в Москве на очередную плитку, хватило бы на все бронежилеты и каски для Донбасса, и еще на дроны и тепловизоры бы осталось.

Может, стоило у москвичей спросить — что они предпочитают: новую плитку на год или современную защиту для воинов Донбасса? Или в мэрии и выше думают, что это Россия для них, а не они для России?

Мы не удивлены и не ждём от руководства внезапного прилива патриотизма. Этому сложному чувству придётся их учить нам, гражданам. Для начала — обращениями во все инстанции. Например — о перечислении средств, выделенных на плитку, в фонд помощи Донбассу.