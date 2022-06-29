Москва, , 09:25 — REGNUM Нуждающимся в уходе инвалидам требуется семейная забота, пишет автор ИА REGNUM Максим Петров в статье «Уход за инвалидами: государству нужен другой подход?».

Инвалид

В материале говорится о предложениях по модернизации сферы ухода за инвалидами. Новый механизм разработан автором проекта «20 идей по развитию России» Дмитрием Давыдовым на основе международного опыта. Он предлагает поместить в центр социальной поддержки институт семьи, предоставив льготы и пособия родственникам, готовым позаботиться о своих близких.

В ответах, которые автор идеи получил от органов власти, указывается, что существующие в России компенсации в размере 1,2 тыс. рублей по уходу за взрослым тяжелобольным и 10 тыс. рублей для родителей ребёнка-инвалида являются дополнительной мерой помощи. При этом о других возможностях оказывать социальную поддержку человеку с ограниченными возможностями именно внутри семьи, а не в интернате или с привлечением соцработников, в письмах ничего не говорится.

Давыдов надеется, что органы власти поддержат его инициативу по созданию благоприятных условий для социальной поддержки инвалидов внутри семьи.

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