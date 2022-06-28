Москва, 28 июня, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Известный телеведущий Сергей Дружко рассказал о том, почему закрыли шоу «Необъяснимо, но факт». Об этом сообщило издание Lenta.ru 28 июня.

(сс) Okras Сергей Дружко

«Возможно, программа могла просуществовать ещё бы дольше, если бы продюсеры договорились между собой. Как всегда, деньги. Не договорились по деньгам и поэтому разошлись», — заявил Дружко. Помимо этого, телеведущий отметил, что мог бы организовать перезапуск шоу в интернете, однако это «было бы очень затратно».

Напомним, шоу «Необъяснимо, но факт» показывали на канале ТНТ с 2005 по 2008 год. Передача была посвящена различным сверхъестественным явлениям.