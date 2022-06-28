Бердянск, Украина, , 19:46 — REGNUM Взрыв прогремел в порту города Бердянска (Запорожская область), заявил 28 июня представитель военно-гражданской областной администрации Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

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Он пояснил, что на территории Бердянска много заминированных участков. При этом Рогов напомнил о случившемся в Бердянске 12 июня теракте на электрораспределительной станции.

Телеграм-канал «Соловьёв» со ссылкой на информацию властей Бердянска сообщил, что взрыв в порту произведён в ходе разминирования территории.

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