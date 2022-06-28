Бердянск, Украина, 28 июня, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в порту города Бердянска (Запорожская область), заявил 28 июня представитель военно-гражданской областной администрации Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

Порт

Он пояснил, что на территории Бердянска много заминированных участков. При этом Рогов напомнил о случившемся в Бердянске 12 июня теракте на электрораспределительной станции.

Телеграм-канал «Соловьёв» со ссылкой на информацию властей Бердянска сообщил, что взрыв в порту произведён в ходе разминирования территории.