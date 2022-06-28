Лондон, , 19:45 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стёрджен официально направила премьер-министру Британии Борису Джонсону письмо с уведомлением о планах провести референдум о независимости, сообщает 28 июня пресс-служба шотландского кабмина.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен Scottish Government

Уточняется, что референдум о независимости Шотландии будет проведен 19 октября 2023 года.

В письме также отмечено, что Шотландия передала в британский Верховный суд запрос, распространяется ли компетенция шотландского парламента на законопроект по данному референдуму.

При этом в письме указано, что действия кабинета Джонсона ставят под сомнение «саму идею Соединённого Королевства как добровольного партнёрства».

«Ваши действия, произведённые до настоящего момента, ставят под сомнение саму идею Соединённого Королевства как добровольного партнёрства. Мы с вами никогда не сойдёмся во мнении о достоинствах независимости Шотландии», — указано в послании.

Напомним, ранее Джонсон неоднократно заявлял, что не позволит провести очередной референдум о независимости Шотландии.

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