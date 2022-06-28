Вашингтон, 28 июня, 2022, 19:56 — ИА Регнум. На субштаммы BA.4 и BA.5 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» приходится более 52% новых случаев заражения на территории США, сообщает 28 июня Reuters со ссылкой на американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

The National Guard Коронавирус в США

Согласно оценкам CDC, за неделю, закончившуюся 25 июня, на субштамм BA.4 пришлось 15,7% новых случаев заражения в стране, а на субштамм BA.5 — 36,6% случаев.

При этом два субштамма, которые в марте начали отслеживать эксперты из Всемирной организации здравоохранения, зафиксированы во всех регионах Штатов.

По официальным данным, Соединенные Штаты переживают четвертую по величине волну заболеваемости COVID-19, однако эксперты, опираясь на проведенное в Нью-Йорке исследование, считают, что реальный показатель может быть гораздо выше.