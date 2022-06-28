Аляска, США, , 20:10 — REGNUM Четвёртый сезон сериала «Настоящий детектив» официально запущен в разработку. Об этом сообщило издание Variety 28 июня.

Сериал «Настоящий детектив» Кадр из трейлера

Как сообщил источник, будущий сезон получит название «Ночная страна» и будет посвящён раскрытию детективами дела об исчезновении работников арктической станции на Аляске (США). Пост шоураннера проекта займёт Исса Лопес («Тигры не боятся»).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джоди Фостер снимется в четвёртом сезоне «Настоящего детектива». Ожидается, что актриса сыграет главную роль в продолжении популярного шоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Вуди Аллен в скором времени планирует завершить свою карьеру