Аляска, США, 28 июня, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Четвёртый сезон сериала «Настоящий детектив» официально запущен в разработку. Об этом сообщило издание Variety 28 июня.

Кадр из трейлера Сериал «Настоящий детектив»

Как сообщил источник, будущий сезон получит название «Ночная страна» и будет посвящён раскрытию детективами дела об исчезновении работников арктической станции на Аляске (США). Пост шоураннера проекта займёт Исса Лопес («Тигры не боятся»).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джоди Фостер снимется в четвёртом сезоне «Настоящего детектива». Ожидается, что актриса сыграет главную роль в продолжении популярного шоу.