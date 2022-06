Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Новый трейлер приключенческой игры Return to Monkey Island показали в рамках трансляции Nintendo Direct Mini. Ролик 28 июня опубликовал портал Eurogamer.

Релиз игры состоится в 2022 году. Издательская компания DevolverDigital сообщила, что Return to Monkey Island выйдет на Nintendo Switch и ПК. В ролике разработчики показали некоторые сцены из будущей игры, в том числе бои на мечах и морские сражения. Кроме того, поклонники франшизы могут видеть в трейлере знакомых персонажей.

Для справки: Return to Monkey Island станет шестой игрой серии. Реализацией проекта руководит геймдизайнер Рон Гилберт, являющийся создателем первых двух игр франшизы The Secret of Monkey Island (1990) и Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge (1991).

