Доха, , 19:55 — REGNUM В Дохе 28 июня начались «непрямые» переговоры о возобновлении ядерной сделки (СВПД) между Тегераном и Вашингтоном, сообщает Reuters.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Ирана встретился с координатором Европейского союза по иранским ядерным переговорам Энрике Мора, который курирует общение между Штатами и Ираном.

Иранский и американский представители Али Багери Кани и Роб Мэлли расположились в разных номерах отеля в столице Катара, пытаясь найти выход из многомесячного спора, который мешает возобновлению ядерной сделки от 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в переговорах в Дохе по ядерной сделке будет участвовать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный переговорщик Ирана по ядерной сделке отправляется в Катар

Читайте развитие сюжета: Иран и США возобновят переговоры по СВПД