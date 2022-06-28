Доха, 28 июня, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Дохе 28 июня начались «непрямые» переговоры о возобновлении ядерной сделки (СВПД) между Тегераном и Вашингтоном, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Представитель Ирана встретился с координатором Европейского союза по иранским ядерным переговорам Энрике Мора, который курирует общение между Штатами и Ираном.

Иранский и американский представители Али Багери Кани и Роб Мэлли расположились в разных номерах отеля в столице Катара, пытаясь найти выход из многомесячного спора, который мешает возобновлению ядерной сделки от 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в переговорах в Дохе по ядерной сделке будет участвовать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.