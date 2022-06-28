Бухарест, 28 июня, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Представители крупнейшей оппозиционной партии Румынии — «Альянс за союз румын» (AUR) — объявили о завершении акции по сбору подписей в пользу отставки действующего румынского президента Клауса Йоханниса. Об этом 28 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

European People's Party Клаус Йоханнис

По словам президента AUR Джордже Симиона, указанная кампания «получила широкую поддержку на улицах всех населенных пунктов страны».

Джордже Симион «У нас есть более двух миллионов соответствующих мнений граждан, что позволяет нам начать процедуру вынесения вотума недоверия главе государства».

В качестве оснований для досрочного сложения полномочий Йоханнисом оппозиционеры назвали экономический кризис в Румынии и «погружение страны в зависимость от Вашингтона и Брюсселя».

При этом на данный момент повода для рассмотрения соответствующего документа AUR в румынском высшем законодательном органе нет.

Ранее власти Румынии объявили о реализации масштабной программы укрепления боеспособности румынских вооруженных сил.