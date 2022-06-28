На Тамбовщине запустят новую модель патриотического воспитания молодежи
Тамбов, 28 июня, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Тамбовской области объявили о разработке на региональном уровне закона о патриотическом воспитании. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.
Инициативу, которая была представлена 28 июня в рамках форума ветеранов, поддержал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.
Руковолитель региона подчеркнул, что необходимо совершенствовать формы работы с молодежью, и уже поступают предложения и инициативы в этой сфере, которые непременно будут учтены для выстраивания эффективной модели патриотического воспитания.
На форуме подчеркнули, что сегодня как никогда важно бороться за историческую правду, воспитывать молодое поколение на примерах героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, прививать молодёжи любовь к Отечеству, а также готовность защищать свободу и независимость своей Родины.
Важным шагом в этом направлении должен стать региональный закон о патриотическом воспитании, где будут добровольно-волонтёрское направление, воспитание многонационального самосознания, гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание. Реализацией этого закона займется региональный координирующий центр.