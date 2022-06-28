Тамбов, 28 июня, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Тамбовской области объявили о разработке на региональном уровне закона о патриотическом воспитании. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Tambov. gov.ru Форум ветеранов в Тамбовской области

Инициативу, которая была представлена 28 июня в рамках форума ветеранов, поддержал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Руковолитель региона подчеркнул, что необходимо совершенствовать формы работы с молодежью, и уже поступают предложения и инициативы в этой сфере, которые непременно будут учтены для выстраивания эффективной модели патриотического воспитания.

«Уверен, что с самого юного возраста необходимо прививать детям правильные нравственные и моральные ориентиры, любовь к Родине, уважение к своей истории и традициям. Современная молодежь — это думающие интересующиеся люди, имеющие свое мнение, взгляды, стремления. Прежде всего, их объединяет желание связать свою жизнь с Россией. Наша с вами задача — поддержать эти чувства и стремления», — поделился Максим Егоров.

На форуме подчеркнули, что сегодня как никогда важно бороться за историческую правду, воспитывать молодое поколение на примерах героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, прививать молодёжи любовь к Отечеству, а также готовность защищать свободу и независимость своей Родины.

Важным шагом в этом направлении должен стать региональный закон о патриотическом воспитании, где будут добровольно-волонтёрское направление, воспитание многонационального самосознания, гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание. Реализацией этого закона займется региональный координирующий центр.