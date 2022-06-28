Лос-Анджелес, США, , 19:26 — REGNUM Американский кинорежиссёр Вуди Аллен рассказал о планах завершить свою карьеру. Об этом 28 июня пишет Variety.

Вуди Аллен (сс) Colin Swan

Как отмечает издание, в интервью с актёром Алеком Болдуином Аллен признался, что не испытывает тех же эмоций после выхода его картин в кинотеатрах. «Возможно, я сниму ещё как минимум один фильм. Острые ощущения ушли. Когда я снимал фильм, он выходил в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты снимаешь кино и получаешь пару недель в кинотеатре. Может быть, шесть недель или четыре недели, а затем всё сразу переходит к потоковому вещанию или платному просмотру… Это не то же самое… Мне это не так приятно», — объяснил режиссёр.

ИА REGNUM напоминает, что 86-летний Вуди Аллен начал свою карьеру ещё в 50-х годах прошлого века. Он также является четырёхкратным обладателем премии «Оскар».

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