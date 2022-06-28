Новосибирск, 28 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В Новосибирске 764 выпускника общеобразовательных школ награждены медалями «За особые успехи в учении». Об этом сообщили в мэрии города.

Цитата из т/с «Беверли-Хиллз, 90210». 1990. США Выпускники

По итогам ЕГЭ в текущем году 100 баллов набрали 63 ученика, двое из них показали высший балл по двум предметам. Число стобалльников может увеличиться — результаты подсчитаны ещё не по всем предметам.

Отметим, что в Новосибирске работает 211 общеобразовательных организаций, в которых учатся более 200 тысяч детей. Выпускниками одиннадцатых классов в 2022 году стали 9137 ребят.