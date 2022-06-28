Санкт-Петербург, , 19:25 — REGNUM Администрация Ленинградской области получила от финского производителя автомобильных шин Nokian Tyres уведомление об увольнении 300 работников компании по соглашению сторон в июле 2022 года. Речь идет о предприятии по выпуску автомобильных покрышек во Всеволожском районе Ленобласти.

Автопокрышки Nokian Tyres Trendingtopmost.com

Ранее сегодня, 28 июня, стало известно, что Nokian Tyres, давно и успешно работающий в России, принял решение о «контролируемом уходе» с российского рынка.

«В настоящий момент ожидаем от Nokian Tyres более подробной информации о модели ухода, после чего она будет соотнесена с требованиями российского законодательства, и выработан комплекс компенсационных мер», — говорится в сообщении администрации Ленинградской области.

Напомним, уже после начала спецоперации России на Украине в пресс-службе Nokian Tyres подчеркивали, что завод компании в Ленобласти продолжает работать в штатном режиме. Тогда в компании заявляли о решимости продолжить работу в России, однако не выполнили своих обещаний.

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