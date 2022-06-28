Бухарест, , 19:16 — REGNUM Комитет по обороне парламента Румынии одобрил покупку крупной партии переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) для нужд румынской армии. Об этом 28 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Применение ПЗРК Mil.ru

Согласно официальной информации, в ближайшее время на вооружение структур минобороны страны поступит 231 единица указанной техники. При этом информации о производителях и поставщиках подобных вооружений информации нет.

Предполагается, что на соответствующие нужды уже к 1 июля нынешнего года румынское правительство выделит €662,5 млн.

Ранее власти Румынии объявили о реализации масштабной программы укрепления боеспособности румынских вооруженных сил.

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