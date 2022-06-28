Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Разработчики масштабной модификации (мода) Fallout: London к игре Fallout 4 компании Bethesda выложили в Сеть новый трейлер. Ролик был опубликован 28 июня на сайте журнала PC Gamer.

Fallout Bethesda Game Studios

Авторы мода показали в видео многие локации постапокалиптического Лондона, в том числе достаточно таинственные. В ролике зрители также могут видеть различных существ, с которыми игроки столкнутся игроки по мере прохождения. Кроме того, моддеры сообщили, что планируют выпустить Fallout: London в 2023 году.

Напомним, релиз оригинальной Fallout 4 состоялся 10 ноября 2015 года, т.е. в ноябре 2022-го игре исполнится семь лет. Разработчики Fallout: London опубликовали первый трейлер к игре в июне 2021 года.

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