Новосибирск, , 19:14 — REGNUM Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области при поддержке министерства сельского хозяйства разработало новый сервис для аграриев. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Приложения в мобильном телефоне

Уточняется, что мобильное приложение интегрировано в систему «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Новосибирской области». В нём можно отслеживать информацию о заявках на господдержку, отчетах, соглашениях; получать push-уведомления с важными сообщениями; отслеживать новости и календарь событий; подавать заявку на доступ к системе; отключать сотрудников, прекративших работу в организации; звонить сотрудникам министерства; предоставлять оперативную отчетность о ходе проведения сезонных полевых работ в региональный минсельхоз.

Скачивание и использование мобильного приложения «Господдержка АПК НСО» бесплатное. Для работы необходима авторизация через учётную запись Госуслуг.