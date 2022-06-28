Луганск, 28 июня, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Украинская сторона не показывает желания вернуть своих военнопленных, сообщил 28 июня агентству ТАСС представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он пояснил, что обмены пленными проводились и до начала спецоперации на Украине, их механизм давно отработан.

«Мы проводили обмены и до специальной военной операция, механизм существует, он неплохо работал. Главное — это желание украинской стороны освободить своих военнослужащих и вернуть их в семьи. Такого желания на данный момент лично я не вижу», — рассказал Марочко.

Кроме того, он напомнил, что иностранные наёмники не попадают под действия Женевской конвенции.

«Более того, они согласно этой же конвенции являются военными преступниками. Поэтому наемники, я думаю, будут рассматриваться в отдельном ключе и по ним будут приниматься решения по каждому индивидуально», — подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.