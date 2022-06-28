Рим, 28 июня, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Страны Запада непременно должны сохранять санкции против России, заявил 28 июня премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

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Санкции, по его словам, необходимы для «привлечения России за стол переговоров».

«Большая семёрка» готова поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется, заявил также Драги.