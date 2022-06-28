Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Американская авиакомпания Spirit Airlines 28 июня отклонила предложение о поглощении со стороны JetBlue Airways и посоветовала своим акционерам проголосовать за слияние с Frontier Group, сообщает Reuters.

Самолет (сс) ThePixelman

«Последнее предложение JetBlue не избавило нас от серьезных опасений по поводу того, что объединение с ними не получит одобрения регулирующих органов», — говорится в заявлении исполнительного директора Spirit Теда Кристи.

Отметим, что в случае слияния Frontier Group и Spirit Airlines, появится пятая по величине авиакомпания США. Их слияние также позволит им одержать победу над такими крупными американскими авиакомпаниями, как American Airlines Group, Delta Air Lines, Southwest Airlines и United Airlines Holdings.

Обе авиакомпании находятся на уровень ниже Southwest Airlines, которая в 1970-х годах впервые предложила концепцию низких цен и продолжала расширяться во время пандемии COVID-19.

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