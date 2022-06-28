Ханты-Мансийск, 28 июня, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) 28 июня эвакуируем воспитанников и сотрудников ряда детских садов города из-за террористической угрозы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

«Сегодня утром письма о ложном минировании пришли на электронные адреса дошкольных учреждений», — говорится в официальном заявлении.

Сотрудники экстренных служб проверили детские сады, подозрительных предметов не обнаружили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Оренбургской области ряд судов получил анонимные письма с угрозами терактов.