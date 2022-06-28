Луганск, 28 июня 2022, 19:04 — REGNUM Украинские боевики, сдавшиеся в плен в Северодонецке на заводе «Азот», могут пойти на обмен, если не успели совершить преступлений, сообщил 28 июня агентству ТАСС представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он уточнил, что сейчас проводится проверка этих людей, с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия.
«Те украинские военнопленные, которые находятся у нас, с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливается степень их вины и, естественно, каждому будет дана правовая оценка. Есть военнослужащие, которые не успели замарать себя и не выполняли преступные приказы. Поэтому гипотетически этих военнопленных можно было бы обменять на наших военнослужащих в украинском плену», — сказал Марочко, отвечая на вопрос об участи боевиков, вышедших с завода «Азот».
Укронацисты, замешанные в геноциде населения Донбасса, не будут подлежать обмену.
«Здесь лично мое мнение: они не подлежат обмену и должны пойти под трибунал по аналогии с трибуналом, который был после Великой Отечественной войны», — подчеркнул Андрей Марочко.
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