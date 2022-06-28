Луганск, , 19:04 — REGNUM Украинские боевики, сдавшиеся в плен в Северодонецке на заводе «Азот», могут пойти на обмен, если не успели совершить преступлений, сообщил 28 июня агентству ТАСС представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Обмен пленными Dnr-online.ru

Он уточнил, что сейчас проводится проверка этих людей, с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия.

«Те украинские военнопленные, которые находятся у нас, с ними проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливается степень их вины и, естественно, каждому будет дана правовая оценка. Есть военнослужащие, которые не успели замарать себя и не выполняли преступные приказы. Поэтому гипотетически этих военнопленных можно было бы обменять на наших военнослужащих в украинском плену», — сказал Марочко, отвечая на вопрос об участи боевиков, вышедших с завода «Азот».

Укронацисты, замешанные в геноциде населения Донбасса, не будут подлежать обмену.

«Здесь лично мое мнение: они не подлежат обмену и должны пойти под трибунал по аналогии с трибуналом, который был после Великой Отечественной войны», — подчеркнул Андрей Марочко.

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