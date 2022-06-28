Москва, 28 июня, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В связи с высылкой Болгарией 70 российских дипломатов глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас задался вопросом о необходимости для России посольств разных колоний.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«А в Москве точно нужны посольства разных колоний и лимитрофов?» — рассуждает Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Болгария приняла решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России. МИД России обещает ответные меры.