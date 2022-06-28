Новосибирск, 28 июня, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области дополнительные меры из-за угрозы распространения коронавируса в условиях режима повышенной готовности продлили по 30 сентября 2022 года. Соответствующее постановление подписал сегодня, 28 июня, губернатор Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Новосибирской области и действующими требованиями федерального и областного законодательства внесены изменения в постановление», — уточнили в правительстве региона.

Власти отметили, что сейчас для новосибирцев иммунизация от коронавируса проводится по эпидемическим показаниям.