Троицк, Челябинская область, 28 июня, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области 28-летний гражданин осуждён за жестокое обращение с собакой, повлекшее её гибель. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Преступление было совершено в декабре. Гражданин выбросил собаку с четвёртого этажа. Животное погибло.

Суд учёл его «раскаяние» и наличие новорождённого ребёнка. Ему назначили год и два месяца условно с годичным испытательным сроком.