Вашингтон, , 19:02 — REGNUM В США 28 июня начались лушания по вопросу вынесения приговора для Гилейн Максвелл, обвиняемой в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних совместно с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает Reuters.

Суд США bykst

Прокуроры попытаются приговорить к 30 годам тюрьмы 60-летнюю Максвелл, которая ранее в декабре уже была признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в период с 1994 по 2004 год.

Максвелл является дочерью медиамагната Роберта Максвелла, владевшего старейшим в мире издательством Macmillan. Её обвиняют в том, что, находясь в близких отношениях с Джеффри Эпштейном, она находила будущих жертв для своего любовника, которых, используя свой «богатый жизненный опыт и различные психологические приёмы», склоняла к предоставлению нужным людям сексуальных услуг.

Эпштейн был задержан в штате Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Уголовное преследование в отношении него было прекращено после самоубийства финансиста в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Подруга финансиста Эпштейна останется в тюрьме США