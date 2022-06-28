Москва, 28 июня, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Освобожденные от украинской оккупации территории больше не вернутся под контроль Киева. Об этом 28 июня сообщил военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его мнению, у киевского режима нет военных ресурсов для того, чтобы вернуть освобожденные Россией территории под свой контроль. Поэтому все обещания украинских политиков и военных о скором начале контрнаступления выглядят просто смешно.

«Надо иметь огневое превосходство. Это задачу несколькими десятками иностранных гаубиц решить невозможно. Надо иметь превосходство в бронированных машинах. К тому же успешные операции подтверждаются успешными поставками боеприпасов и горючего. Хотелось бы сказать украинским политикам: не надо тешить себя иллюзией возврата освобожденных Россией земель», — сказал Ходарёнок.