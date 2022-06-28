Москва, 28 июня, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Заявление итальянского премьер-министра Марио Драги о том, что президент России Владимир Путин не едет на саммит G20, сделано не по делу и не к месту.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

Как заявил 28 июня помощник российского президента Юрий Ушаков, формат участия лидеров стран Группы двадцати не входит в компетенцию главы правительства Италии.

Юрий Ушаков «Наверное, он забыл, что уже не председатель в группе «Большой двадцатки».

Представитель президента России добавил, что, судя по всему, итальянец высказался «по инерции».

Напомним, Италия была председателем в G20 с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года. Затем председательство перешло к Индонезии. Сегодня Драги заявил, что, якобы по мнению индонезийцев, Путин не поедет на Бали на саммит.

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