Магнитогорск, Челябинская область, 28 июня, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области местный житель осуждён за попытку получения наркосредств в исправительном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Приговор вынес Орджоникидзевский районный суд. Было установлено, что 35-летний гражданин отбывал наказание и в ноябре получил от неизвестного лица посылку с более 170 граммами наркотиков.

Свою вину подсудимый вину. Суд назначил ему три года и четыре месяца колонии особого режима.