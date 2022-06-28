Новосибирск, 28 июня, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Правительство России выделило на строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске около 4,6 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Centrmost.ru Проект Центрального моста в Новосибирске

Уточняется, что средства в первую очередь будут направлены на один из самых масштабных объектов моста — многоуровневую левобережную транспортную развязку.

По итогам реализации проекта схема движения транспорта на левом берегу Новосибирска будет полностью перестроена. На правобережной транспортной развязке введены в эксплуатацию два съезда из трёх.

Отмечается, что дополнительные федеральные средства — 4,59 млрд рублей — поступят в Новосибирскую область в 2023 и 2025 годах.