Подгорица, 28 июня, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В Черногории за последние сутки от ковида скончались три человека, зарегистрировано 216 новых

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровление было зарегистрировано у 112 пациентов.

С учетом всех вновь выявленных случаев, а также числа выздоровевших, общее число активных на данный момент случаев COVID-19 в Черногории составляет 1172 человека.

Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2728 человек.