Москва, 28 июня, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В Совфеде обещают ответные меры на высылку Болгарией 70 российских дипломатов.

Флаги России и Болгарии

«Благодарная» Болгария в очередной раз показала себя в лучшем свете. Ответные меры не за горами», — отметил сенатор Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Болгария приняла решение объявить персонами нон грата 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства России. Якобы они были уличены в шпионаже. МИД России обещает ответные меры.